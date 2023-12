Mamma ritira la figlia 12enne da scuola: «Deve concentrarsi sulla carriera da influencer»

L'educazione dei figli è un tema sempre caldo perché delle buone basi potrebbero fare la differenza tra un futuro di felicità e successo e anni di difficoltà. Non esiste una sola soluzione, una pozione magica che ci assicura il risultato desiderato, ed è per questo che molti genitori faticano a capire come aiutare i propri bambini e, soprattutto, a distinguere quando è il momento di intervenire o di fare un passo indietro.

Nel caso di Kat Clark e della sua scelta, tuttavia, è necessario considerare un altro aspetto, ovvero quello delle nuove professioni nate con i social e che sempre più spesso attirano critiche da parte dei tanti che non le approvano.

La polemica si è scatenata quando la mamma ha dichiarato che avrebbe ritirato sua figlia Deja, di 12 anni, da scuola, affinché possa concentrarsi sulla sua carriera da influencer.

​Kat Clark ha più di cinque milioni di followers su TikTok e nel 2022 è stata premiata Content Creator dell'anno.

Ha 37 anni, un marito e due figlie, Latisha (20 anni) e Deja (12 anni), che a suo dire sta crescendo con delle regole «molto ferree» e con le quali conduce un podcast piuttosto popolare chiamato "Basically Besties" (praticamente migliori amiche).

La mamma ha dichiarato, secondo quanto riporta il DailyMail: «L'educazione tradizionale ha funzionato per Deja durante la scuola primaria, perché al tempo avevo un lavoro in azienda. Da quando sono impegnata in questa nuova carriera, però, viaggio molto e spesso devo volare a Sydney».

Poi, per quanto riguarda l'impatto che la vita da influencer ha sulla figlia, afferma: «Anche a Deja si sono presentate delle opportunità quindi gli orari scolastici, 9-15 dal lunedì al venerdì, non sono adatti a noi ed è successo frequentemente che dovessimo andare a prenderla durante le lezioni».

Tuttavia, Kat non ha intenzione di interrompere completamente il percorso educativo della figlia 12enne. Il prossimo anno, infatti, riceverà la sua istruzione direttamente da casa: «Crediamo che per lei sia la soluzione migliore perché non vogliamo che debba rinunciare a queste opportunità. Creare contenuti per TikTok richiede molto tempo e questo è ciò che funziona meglio per la nostra famiglia».

Secondo Kat, questo è il momento migliore per prendere una decisione del genere perché, se non dovesse essere felice con la nuova soluzione, potrà tornare a frequentare la scuola l'anno successivo. L'altra figlia, Latisha, si è iscritta alla facoltà di legge appena uscita dal liceo, ma ha lasciato dopo sei mesi per dedicarsi ai podcast. La mamma sottolinea: «Se Deja vuole diventare dottoressa o studiare legge, siamo pronti a incoraggiarla a seguire i suoi sogni. Però, al momento, non è ciò che vuole. Siamo disposti ad aiutarla in ogni caso».

Infine, l'influencer afferma di aver sempre insegnato alle proprie figlie di essere se stesse e non cambiare per nessuno. Riguardo il lavoro con le ragazze, dice: «Amo davvero essere a stretto contatto con loro, è divertente ed è come lavorare con delle migliori amiche!».