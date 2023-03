Michelle Hunziker, il ballo con i manici di scopa sorprende il web: «Ecco cosa facciamo»

Michelle Hunziker sta preparando la seconda puntata del suo show "Michelle Impossible" che andrà in onda questa sera, mercoledì 1 marzo. Come al solito la conduttrice sarà accompagnata da diversi ospiti che si racconterranno e con i quali improvviserà dei siparietti. In una delle ultime storie Instagram, Michelle Hunziker ha improvvisato un divertente balletto insieme a Katia Follesa, Nina Zilli e Serena Autieri.

Le storie Instagram di Michelle Hunziker

Nelle ultime storie che Michelle ha pubblicato sul proprio profilo Instagram mostra le prove generali per la seconda puntata di "Michelle Impossibile". La conduttrice svizzera sta ballando insieme alle colleghe (e amiche) con in mano un manico di scopa e improvvisa facce buffe. Nel video successivo che ha postato, Michelle, Serena, Katia e Nina si cimentano in un altro balletto e la conduttrice scrive: «Abbiamo ben due sorprese per voi!». Cosa avrà preparato Michelle per i telespettatori?

Il successo di "Michelle Impossible"

La prima puntata di "Michelle Impossible" ha riscosso davvero molto successo. Lo show è piaciuto ai telespettatori che hanno reagito positivamente anche sui social: i fan di Michelle Hunziker hanno apprezzato i momenti di emozione che la conduttrice ha vissuto con Eros Ramazzotti e la figlia Aurora.