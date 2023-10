«Fidanzati scambisti con 100 partner al mese, ma tra me e il mio ragazzo c'è una regola chiave che va sempre rispettata»

Hailey Rose e Max Fills sono fidanzati ormai da qualche anno e si sono conosciuti all'università poco prima di laurearsi. I due sono sempre stati molto aperti mentalmente per quanto riguarda l'argomento sesso e, proprio per questo motivo, hanno deciso di diventare una coppia di scambisti per divertirsi con altri ragazzi della loro età e per animare le dinamiche di coppia. In un'intervista, però, hanno rivelato di avere una sola e importante regola da rispettare.

Hailey Rose e Max Fills sono una coppia affiatatissima e, secondo loro, tutto questo entusiasmo è dovuto al fatto che siano scambisti. In un'intervista rilasciata al podcast dell'attrice Tanya Tate, Skinfluencer Success, i due hanno raccontato: «Ci siamo fidanzati alla fine del nostro percorso universitario e, fin da subito, abbiamo chiarito che avremmo voluto avere una relazione aperta, quindi abbiamo iniziato a scambiarci con altre coppie della nostra età e siamo passati da 0 a 100 partner al mese molto rapidamente. Abbiamo sempre voluto provare un'esperienza del genere e adesso siamo felicissimi. Abbiamo sicuramente dovuto parlarne molto dopo averlo fatto la prima volta perché dovevamo capire cosa ci stesse bene e cosa no. Noi, comunque, ci amiamo e ci rispettiamo e, proprio per questo, c'è una regola che va sempre rispettata».

Durante l'intervista con Tanya Tate, Hailey Rose e Max Fills hanno dichiarato di non avere nessuna regola in particolare nel loro rapporto, tranne una, da rispettare sempre: «Dopo il sesso, si torna a casa: non permettiamo l'una all'altro di dormire nello stesso letto della persona con cui si ha appena avuto un rapporto».