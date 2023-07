«Il mio sugar daddy ha pagato 100mila euro in chirurgia, ho il seno così grande che indosso tre reggiseni»

Rifare tre volte il seno è un intervento costoso e impegnativo. Lo sa bene Katy Ann, dal Texas, Stati Uniti, che aveva solo 20 anni quando ha subito per la prima volta un intervento di ingrandimento del suo seno, passando da una coppa naturale C ad una D artificiale. L'ultimo intervento di ingrandimento del seno è costato quasi 35mila euro. Ma non ha pagato lei: ecco chi.

La modella texana è ossessionata dalla chirurgia estetica e ha deciso di rifarsi il sedere, rassodare la pelle, un po' di botox e un po' di filler per le labbra. «Ho speso circa 100.000 euro in chirurgia in totale e la maggior parte è stata finanziata dal mio sugar daddy», ha rivelato Katy Ann.

Sulle dimensioni del suo seno, però, pare abbia avuto dei ripensamenti, in quanto, sostiene, che alcuni indumenti sono fatti di materiali non elastici e che le è difficile indossare ogni tipo di top che le piacerebbe.

Anche con la biancheria intima, Katy, ha confessato di avere non poche difficoltà: «Il mio chirurgo mi ha anche impedito di correre. Il mio seno pesa ben più di 10 chili: le attività ad alto impatto e il peso renderanno le mie tette super cadenti. Quando mi alleno, indosso due reggiseni e un reggiseno sportivo per il massimo sostegno». «A questo punto della mia vita, personalmente mi sto divertendo. Il giorno in cui porteranno più dolore che gioia è il giorno in cui li cambierò e se mai mi sbarazzerò dei miei impianti mammari, almeno non sarò io a pagare», ha concluso la modella americana.