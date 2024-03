Cilento, crolla facciata di un'abitazione a pochi passa dalla scuola

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13, a San Mango Cilento, una frazione del comune di Sessa Cilento. Una parte di un edificio è crollata sulla SP15B, la principale strada che attraversa il paese.

Le cause dell'accaduto non sono ancora chiare. Sembra che l'edificio, che al momento del crollo era disabitato, dovesse essere demolito e ricostruito, e degli operai si trovavano in zona per un sopralluogo. Improvvisamente si è udito un forte rumore e i residenti sono usciti dalle proprie abitazioni per scoprire che pietre e detriti provenienti da una parete perimetrale della struttura erano crollati, finendo proprio sulla strada. Per fortuna, al momento del crollo non passava nessuno, altrimenti si sarebbe potuta verificare una tragedia.

L'incidente è avvenuto pochi minuti prima dell'uscita degli studenti dalla scuola primaria situata a pochi metri di distanza.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e i carabinieri della stazione locale per condurre le indagini necessarie e accertare eventuali responsabilità.