A Massa Lubrense tornano a sfilare i carri del «Carnevale a Termini»

Il Carnevale torna a portare allegria e divertimento in penisola sorrentina. E torna dopo gli anni della pandemia anche la tradizione dei carri allegorici a Massa Lubrense, insieme a tante sorprese per grandi e piccini. È la trentanovesima edizione del «Carnevale a Termini», organizzato fin dal 1981 dall’Associazione «Termini… non solo Carnevale» e patrocinato dall’amministrazione comunale di Massa Lubrense.

Si inizia già domenica 19 febbraio, alle ore 14.30, con l'apertura del Carnival Village dove si potrà giocare con le attrazioni gonfiabili e ammirare le esibizioni di artisti di strada. Poi alle 15.30 prenderà il via la prima sfilata dei carri allegorici e delle maschere da via Capo d'Arco. In serata, alle 19, direttamente dalla trasmissione televisiva Made in Sud arrivano i Radio Rocket.

Lunedì 20 febbraio, alle ore 15.30 spazio dedicato ai più piccini con il «Carnevale dei bambini». prevista animazione, balli e l'esibizione della Fata delle Bolle. Alle ore 19 musica live e poi risate assicurate con gli sketch di Tony Tammaro.

Martedì 21 febbraio, giorno di Carnevale, alle ore 15 prenderà il via una nuova sfilata dei carri allegorici accompagnati dalle maschere più popolari. A seguire «Carnival party», con tanta musica dal vivo. Alle 20.30, per tifosi e non solo proiezione su maxischermo della partita Eintracht Francoforte - Napoli di Champions League. Previsto anche il sorteggio dei biglietti vincenti della lotteria abbinata al Carnevale a Termini.