A Sant'Angelo, premi agli scrittori e 5000 libri donati alla biblioteca comunale, per la XIX edizione di Approdi d'Autore

Grande successo di pubblico sul piazzale del porticciolo di Sant'Angelo per la XIX edizione di Approdi d'Autore, la vivace kermesse culturale che come ogni anno viene organizzata dall’editore Pietro Graus, all’insegna della conoscenza e della letteratura da premiare. Tanti, gli esponenti della cultura oltre agli scrittori del mondo editoriale Graus, che si sono resi protagonisti dei progetti innovativi e sociali coltivati e premiati per l’occasione dall’associazione culturale “Approdi d’Autore”. Ad aprire la serata, il sindaco di Serrara Fontana Irene Iacono, che ha sottolineato l’antico e consolidato legame tra Ischia e l’editore Graus, nonché la collaborazione che è nata qualche mese fa e che ha portato alla costituzione di una Biblioteca, presso il Comune di Serrara Fontana, che oggi vanta circa 5mila volumi, in parte donati proprio dalla casa editrice Graus Edizioni. L’amore per i libri e la lettura sono sempre alla base delle iniziative della casa editrice indipendente, attiva dal 2002 sul territorio campano, nazionale ed internazionale. Non a caso questo premio è il fiore all’occhiello di Graus Edizioni, affidato alla conduzione del giornalista Ciro Cacciola, con i reading di Alice Balistreri e Martina Esposito, editor della casa editrice. Sul palco allestito dal Comune di Serrara Fontana sull’ameno Porticciolo di Sant’Angelo d’Ischia sono stati premiati gli autori Alex Capuozzo (Risorse Umane), Antonio Carannante (Vagamente Procida) Roberto Cherillo (I giardini di Ilvana), Attilio D’Arielli (Marlin, una storia cubana), Marina Di Napoli (Lettere di Guerra), Teresa Manes (Andrea, oltre il pantalone rosa), Brigida Morsellino (Io penso positivo), Maria Giovanna Papa (L’amore violato), Nunzio Puccio (A mano a mano.

La grande avventura di Be1), Giuseppe Santé (Oltre un mattino d’ottobre), Francesco Testa e Alessandro Ruffo per (A quattro mani), Maria Valentino (Hanami, la rinascita di una vita), Sabina Vuolo (Il condominio? Una famiglia allargata), e Lino Zaccaria per (Elena Ferrante, chi è costei?). Due Premi Speciali sono stati attribuiti ad Adele Vairo, dirigente scolastico del liceo Manzoni di Caserta, per il suo contributo al progetto “Viaggio Lib(e)ro”, e all’europarlamentare On. Lucia Vuolo, portavoce delle urgenze del territorio campano e meridionale in ambito europeo in materia di Cultura, Turismo e Trasporti, per il suo impegno nel sociale. Infine, è stato proiettato un videomessaggio del Sindaco di Positano, Giuseppe Guida che insieme a Vito Pinto ha curato la riedizione di Positano di John Steinbeck.