Acerra, coltellate all'esterno del bar: grave un 40enne

Misteriosa aggressione ad Acerra. Un uomo di 40 anni - le cui generalità non sono state rese note - è giunto in gravissime condizioni al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori per ferite di arma da taglio.

Sull’episodio indaga la Polizia di Stato, che dopo aver acquisito prime, sommarie informazioni, ha fornito una prima ricostruzione dei fatti. La vittima sarebbe stata aggredita da uno sconosciuto per motivi che non sono ancora chiari; dopo un improvviso litigio la situazione sarebbe improvvisamente degenerata, fino a sfociare nel sangue. L’aggressione è stata consumata all’esterno di una caffetteria che si trova in via Duomo, zona centralissima della cittadina.

Al culmine della lite l’aggressore ha estratto dalla tasca un coltello iniziando a colpire il 40enne, che sotto i colpi della lama è crollato al suolo, perdendo anche molto sangue. Dai primi accertamenti svolti dal locale commissariato emerge che la vittima ha dei piccoli precedenti. Probabilmente conosceva anche chi lo ha ferito. Sono in corso indagini e si sta cercando anche di acquisire i filmati di alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona.