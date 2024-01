Acerra, infermieri ​Villa dei Fiori spintonati dai familiari del paziente

L'anziano paziente firma le dimissioni volontarie per tornare a casa, ma il parente non è d'accordo ed aggredisce gli infermieri. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi al pronto soccorso di Villa dei Fiori ad Acerra, in provincia di Napoli. A denunciare l'episodio è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate attraverso la sua pagina Facebook, dove parla della sesta aggressione a personale sanitario in sei giorni.

Sono le 14.15, quando un paziente ultraottantenne firma le dimissioni per tornare a casa - denuncia l'associazione.

Il parente che lo aveva accompagnato in clinica, in totale disaccordo con lui, va a discutere con il personale sanitario. Gli animi si scaldano, dopo poco partono spintoni ed offese all'indirizzo dei sanitari i quali cadono rovinosamente al suolo.

«La pazienza oramai è finita! Siamo esausti! Una aggressione al giorno è intollerabile!» scrivono i responsabili dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Al momento non si hanno ulteriori dettagli sull'intervento delle forze dell'ordine e su eventuali feriti, ma resta l'ennesimo episodio di violenza ai danni del personale sanitario.