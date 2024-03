Monte di Procida, atto vandalico ai danni dell'auto dell'ex sindaco Peppe Pugliese

Atto vandalico, commesso da ignoti, ai danni dell'ex sindaco Peppe Pugliese di Monte di Procida.

Un episodio che segue altri perpetrati negli ultimi messi che hanno visto sempre la vettura dell'ex primo cittadino montese presa di mira. Prima la rottura di paraurti, sensori di parcheggio e fanali, poi, la fiancata danneggiata.

«Tutto questo odio a volte mi spaventa - ha dichiarato Peppe Pugliese - Non per me, ma per la società che mostriamo ai nostri figli. Per l'ennesima volta qualcuno ha danneggiato la mia auto. È chiaramento un atto frutto di un campagna di odio e di menzogne nei miei confronti. E posso dirlo da cittadino che ha rappresentato e vuole continuare a farlo che Monte di Procida non è questa ma è fatta da gente perbene. E' importante rasserenare gli animi e io sono aperto al dialogo. Chiunque voglia mostrarmi il suo dissenso, in maniera civile, mi troverà sempre pronto ad ascoltarlo».