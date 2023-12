Incendio in un appartamento a Monte di Procida, intervento dei vigili del fuoco

Tragedia sfiorata questa mattina a Monte di Procida. In via Torrione è divampato un incendio all’interno di un appartamento situato al primo piano di una palazzina. L’intervento di una squadra dei vigili del fuoco ha evitato il peggio: immediatamente sono stati tratti in salvo coloro che vi abitano. Le fiamme, che hanno avvolto gran parte dell’abitazione, sono state domate.

L’allarme è stato lanciato anche da alcuni residenti del quartiere, avendo notato le lingue di fuoco e la colonna di fumo fuoriuscire dalla casa. Attimi di panico intanto si sono vissuti nella zona a margine del centro cittadino, corsa contro il tempo per salvare la famiglia all’interno dell’abitazione.

Sul posto si sono recati anche gli agenti di polizia municipale e i carabinieri per i rilievi del caso. Si ipotizzano per il rogo cause di tipo accidentale.