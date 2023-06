​Auto si ribalta e si schianta a Camposano, il sindaco Barbato: «Daspo urbano»

"Una macchina ad alta velocità, guidata da uno soggetto in evidente stato d’alterazione, ha finito la sua folle corsa schiantandosi prima contro altre auto in sosta e ribaltandosi, poi, a centro strada". Sono le parole del sindaco di Camposano Francesco Barbato primo ad accorrere ieri sera, poco dopo le 21,30 in via Marconi.



"Fortunatamente non ci sono stati feriti: grazie al mio successivo ed immediato intervento si sono evitate ulteriori conseguenze da traffico sul posto dell’incidente supportato dai carabinieri che ho chiamato non avendo in servizio a quell’ora la polizia locale" continua il primo cittadino. Il giovane di Avella è stato accompagnato all'ospedale di Nola dove con tutta probabilità è stato sottoposto anche all'alcol test.



"Ancora peggio, più tardi a Nola, sono state vissute vere scene di panico e terrore a causa di un'auto che, guidata anche qui all’impazzata, ha stravolto l’affollato centro cittadino. Perciò intendo, ancora più di prima, usare il pugno di ferro anche contro questi balordi: da sindaco e nella qualità di responsabile dell’ordine e sicurezza pubblica, verificate le procedure consentitemi, emetterò un daspo urbano nei confronti di chi, forse sotto effetto di alcool e/o droghe, ha portato una notte di delirio nel mio comune, mettendo a rischio la vita dei cittadini oltre che danni al patrimonio pubblico e privato".

"Spero - conclude Barbato - che identico provvedimento lo adotti il sindaco di Nola per gli altrettanti intollerabili episodi che hanno costituito il secondo tempo di una notte folle che ha seminato panico e distruzione".