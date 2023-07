Batteri fecali in mare: bagni vietati a Lucrino

Bagni vietati a Lucrino a causa di un’alta concentrazione nell’acqua del batterio Escherichia coli.

In seguito ai prelievi effettuati mercoledì scorso dall’Arpac, nella giornata di oggi il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ha firmato un’ordinanza che dispone il “Divieto di balneazione per l’anno 2023 nelle aree marino-costiere, località Lucrino”.

Si tratta, nella fattispecie, di un tratto di mare di 2.200 metri compreso tra le Stufe di Nerone e il Lido Augusto in cui sono emersi, nei campioni di acqua prelevati, dei valori relativi alla presenza del batterio fecale che superano i limiti stabiliti dai parametri microbiologici che determinano la balneabilità.

Da domani, quindi, bagni vietati in uno dei tratti di costa più affollati del litorale flegreo dove, nelle immediate vicinanze dell’acqua di balneazione, sarà apposta specifica segnaletica per indicare il divieto di balneazione. In attesa di nuovi prelievi da parte dell’Arpac, che potrebbero portare nei prossimi giorni ad una revoca dell’ordinanza di divieto, qualora i valori rientrassero nella norma, resta interdetto alla balneazione anche l’intero tratto di costa di Licola. Semaforo verde invece per Arco Felice, La Pietra e Via Napoli.