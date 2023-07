Serena morta a 8 anni dopo caduta da scooter: domani i funerali e lutto cittadino

Gragnano. Domani sarà il giorno del lutto cittadino a Gragnano. Sono in programma alle 11:30, presso la chiesa del Carmine, i funerali di Serena Bove, la bambina di 8 anni morta dopo la caduta dalla moto perché erano in tre in sella allo scooter 750 e la piccola era senza casco. Stamattina è stato eseguito un esame esterno sulla salma, che poi è stata rilasciata ai genitori per organizzare il rito funebre.

Sul caso è aperta un'inchiesta e sono indagate quattro persone: il conducente dello scooter, la sua fidanzata che viaggiava insieme alla bimba, ma anche i genitori di Serena. Un atto dovuto, quello dell'iscrizione nel registro degli indagati, che permetterà alla Procura di Torre Annunziata di capire se ci siano eventuali responsabilità.

Intanto, per domani il sindaco di Gragnano Nello D'Auria ha proclamato il lutto cittadino.

Già ieri, in segno di lutto, in occasione della processione della Madonna del Carmine, il carro sacro ha percorso le strade cittadine accompagnato solo dalla banda musicale e dalle preghiere dei fedeli, senza il consueto spettacolo di fuochi pirotecnici che si svolge ogni anno.