Caivano, operaio sequestrato e derubato: aveva appena terminato il suo turno di lavoro nella zona Asi

Aveva appena superato il varco di uscita di Pascarola della zona Asi di Caivano, quando è si è visto bloccare con la sua auto da un’altra vettura proveniente dal senso opposto. In pochi attimi un operaio della cittadella industriale di Pascarola, che aveva appena terminato il suo turno di lavoro, è stato prima fermato e, poi, sequestrato e rapinato.

Davvero una brutta esperienza per l’uomo che, minacciato anche con un coltello, è stato letteralmente portato via, sequestrato e costretto a guidare fino a raggiungere i viottoli di campagna del vicino comune di Gricignano, dove gli hanno sottratto soldi, oggetti e carta di credito.

Per fortuna gli hanno “generosamente” lasciato la sua vecchia automobile, in stato di usura e, quindi, non commerciabile, con la quale è riuscito, anche se sotto shock per l'accaduto, a far ritorno a casa e denunciare così l’accaduto alle forze dell'ordine.

Secondo i primi accertamenti i responsabili dello spiacevole episodio sarebbero stati due uomini di colore.