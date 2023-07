Capri, corsa in moto in via Krupp per quattro turisti argentini

L’overtourism ha preso di mira anche l’isola di Capri che sta subendo un vero e proprio assalto impossibile da controllare sia a mare che a terra. Ieri hanno rischiato di colare a picco undici gitanti, fra cui alcuni stranieri che erano a bordo di un gozzo di nove metri partito dalle terraferma. Questa mattina è stato addirittura violata via Krupp, uno dei templi della bellezza dell’isola, un chilometro e quattrocento metri di tornanti disegnati dall’ingegnere napoletano Emilio Mayer, scavati un secolo fa nella roccia e riaperti appena un mese fa dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano dopo anni di chiusura.

Protagonisti dell’episodio che ha sconcertato i capresi sono stati quattro ragazzi stranieri che hanno scambiato il lungo serpentone per un inaspettato circuito di MotoGp ed in sella a quattro scooter presi a noleggio lo hanno percorso a tutta velocità.

A dare lo stop all’inaudita bravata al termine della strada che è pedonale come quasi tutto il territorio del comune di Capri, è stata una pattuglia della polizia municipale con gli agenti coordinati dal comandante Daniele De Marinis di fronte ai quali i motociclisti si sono trovati al termine della strada in coincidenza dell’inizio del viale che immette sulla Provinciale.

I militi, dopo averli appiedati, identificati e multati, li hanno fatti risalire lungo la Provinciale per riportarli verso il centro storico e la Piazzetta. Si trattava di quattro turisti di nazionalità argentina che probabilmente non conoscevano i regolamenti vigenti sul territorio e né sapevano che via Krupp è uno dei luoghi di Capri più famosi al mondo.