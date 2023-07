Capri, la storica profumeria Carthusia arriva in Piazzetta

Carthusia arriva in Piazzetta. In occasione del 75esimo anniversario Carthusia, l’antica e storica profumeria dell’isola, apre uno spazio alle basi dell’antica torre campanaria e dell’orologio che per circa un secolo è stata la sede dell’edicola in Piazzetta. Punto di incontro di intellettuali capresi e amanti della natura e fanatici della notizia che attendevano l’arrivo del quotidiano.

Oggi quando il giornalaio si è trasferito in un altro punto, quello spazio è stato preso dal brand più antico dell’isola che gode il privilegio del logo della Certosa di Capri, dipinto dall’artista Mario Laboccetta.

Nel suo 75esimo compleanno Carthusia, della famiglia Ruocco, oggi ha festeggiato la ricorrenza “riconquistando un luogo simbolo di Capri come l’Edicola della Piazzetta”.

E già dal mese di maggio questo piccolo spazio alla base della torre dell’orologio che apre l’accesso al salotto del mondo, si possono trovare le fragranze della maison di profumi capresi iniziando da Aria di Capri, Fiori di Capri e Gelsomini di Capri - ai più recenti Terra Mia, Tuberosa, A’mmare, fino ai classici per lui - 1681, Numero Uno, Carthusia Uomo - passando per Corallium, Capri Forget Me Not, Mediterraneo, Via Camerelle, Ligea La Sirena, Io Capri, Carthusia Lady fino a Essence of the Park. Profumi ed essenze che accolgono turisti e vacanzieri che varcano quell’invisibile frontiera e vengono accolti da una nuvola profumata che li accompagna lungo le strade che portano alla scoperta dell’isola azzurra. E già da qualche giorno che tutte le fragranze che nascono nella factory-laboratorio sulla strada che conduce a Via Krupp, saranno disponibili nello speciale pack in edizione limitata dedicato al 75° Anniversario.