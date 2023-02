Sabato sera di paura a Cardito, scontri tra tifosi dopo una partita tra dilettanti

Scorribande di tifoserie alla fine della partita. Non si registrano feriti, ma auto danneggiate e vandalizzate, rincorse e duri attacchi verbali, attimi di paura all'uscita dallo stadio. Ieri sera si è giocata la partita Sant’Arpino-Pianura, che si è conclusa alle 20. Sui social girano i video dei duri insulti tra le tifoserie all'uscita dallo stadio Papa a Cardito, e al dileguarsi dei tifosi piu esagitati, tra le auto in fila, quando avvertono in lontananza il suono delle sirene delle forze dell'ordine.

Il consigliere Marco Mazza scrive: "Queste sono solo poche immagini degli scontri di ieri sera al temine della partita Sant’Arpino- Pianura giocata al nostro campo sportivo “Vittorio Papa”. Non è la prima volta ed oggi ci saranno anche Ercolanese e Savoia. Il nostro stadio è diventato il campo in cui giocano molte società prive di un loro impianto. Tutti questo ci fa onore, ma dobbiamo comunicare ufficialmente alla Federazione Gioco Calcio che per la disputa di queste partite sono necessarie adeguate misure di sicurezza. Senza forza pubblica il nostro campo non va aperto". Commentano alcuni commercianti: "Abbiamo avuto clienti che non potevano uscire dal negozio. Tutto ciò è assurdo".