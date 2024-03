Torre del Greco, truffa, 82enne assolto, era vittima di furto d'identità

Ignaro di tutto, era finito a processo per una truffa online consumata a suo nome, utilizzando il documento che gli era stato sottratto: assolto 82enne.

Ieri, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto con formula piena per non aver commesso il fatto un 82enne di Torre del Greco, ex funzionario dell'Asl in pensione affetto da demenza senile.

L'anziano era stato rinviato a giudizio per truffa aggravata.

Assistito dall'avvocato Pasquale Scognamiglio, l'82enne è riuscito a spiegare ai giudici che era stato vittima di un furto d'identità.

In pratica, al pensionato era stato sottratto il suo documento d'identità che, poi, era stato utilizzato per registrare una carta prepagata, collegata ad un numero di telefono intestato ad uno straniero, per poi consumare una serie di truffe online. L'82enne si era trovato a giudizio senza sapere nulla di quanto accaduto, ma è riuscito a dimostrare la sua totale estraneità ai fatti.