Casoria, in fiamme nella notte il bar Salotto Gelosia

In fiamme il bar Salotto Gelosia a Casoria. L’incendio nell’attività commerciale, situata lungo la strada statale Sannitica, è divampato nella notte. La nube nera ha attirato l’attenzione dei residenti della zona. Sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e, tempestivamente, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Casoria. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, risultano danneggiati i locali della cucina del bar. L’attività investigativa procede a pieno ritmo in queste ore per chiarire dinamica e matrice. Al momento, non è stata scartata nessuna ipotesi. Non si esclude nemmeno possa essersi trattato di un incendio accidentale.