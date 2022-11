Castellammare: fuga sullo scooter rubato, cade in un burrone. Recuperato dopo un'ora, è grave

Castellammare. In sella ad uno scooter rubato, tenta la fuga, ma una volta raggiunto si lancia nel vuoto. È stato recuperato dopo oltre un'ora ed è ferito gravemente un uomo che nel tardo pomeriggio di oggi era precipitato in un dirupo a Scanzano, zona collinare di Castellammare di Stabia.

L'uomo, che ha riportato diverse fratture e traumi su tutto il corpo, si sarebbe lanciato nel vuoto per sfuggire alla cattura. I carabinieri lo avevano inseguito per alcuni chilometri poiché viaggiava in sella ad uno scooter rubato e lo avevano ormai braccato. A questo punto, il fuggitivo - di cui non si conoscono ancora le generalità - si sarebbe lanciato da un'altezza di almeno 5 metri.

Recuperato grazie all'intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118, il ferito è stato trasportato all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia stabiese.