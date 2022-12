Castello di Cisterna: Lucia Fortini inaugura la mostra del presepe

Giovanni Nappi: «La stazione della circumvesuviana di Castello di Cisterna, grazie all’amico Giuseppe Di Maio e all’associazione Insieme si può, si è trasformata in un vero e proprio luogo di aggregazione sociale!» L’iniziativa è promossa in collaborazione con le associazioni Csn Centro Studi Nappi e Insieme e si può, nell’ambito del progetto Inclusive (finanziato dalla Regione Campania con il Bando per il Terzo Settore)

Dopo lo straordinario successo ottenuto con la mostra di arte presepiale nella Città di Casalnuovo di Napoli, presso il piccolo Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi, l’Associazione «Una Citta’ Che…», presieduta da Giovanni Nappi, allestisce il presepe a Castello di Cisterna presso la Stazione Circumvesuviana dell’Eav. Da venerdì 23 domenica 25 dicembre 2022, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, sarà in mostra un presepe con pastori stile ‘700 napoletano, in terracotta, occhi di vetro e vestiti di stoffa cuciti a mano, realizzati da maestri di Arte Presepiale di San Gregorio Armeno. «La stazione della circumvesuviana di Castello di Cisterna, grazie all’amico Giuseppe Di Maio e all’associazione Insieme si può, si è trasformata in un vero e proprio luogo di aggregazione sociale; noi vogliono contribuire a questa straordinaria intuizione, trascorrendo con i ragazzi del nostro progetto alcune giornate di serenità e socialità”, lo dichiara Giovanni Nappi, promotore dell’iniziativa.

L’appuntamento con l’iniziativa apertura venerdì 23 dicembre 2022 ore 10:00 L’iniziativa sarà inaugurata dall’assessore regionale alle politiche sociali Lucia Fortini e sarà allietata dai Canti di Natale delle Go Sisters, gospel e pop chorus. Prevista anche la presenza di Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav. Nella stazione di Castello di Cisterna arriverà anche un favoloso «trenino turistico», che porterà grandi e piccini, gratuitamente, in giro per la città.