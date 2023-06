Castello di Cisterna, sparatoria al parco Stella: esplosi colpi di fucile

I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, allertati dal 112, sono intervenuti a via Madonna Stella, nel “Parco Stella”, per una segnalazione di colpi d’arma da fuoco.

Da una prima sommaria ricostruzione, pare che ignoti poco prima avessero esploso due colpi di fucile per poi allontanarsi.

I carabinieri del nucleo investigativo di Castello hanno rinvenuto a terra due borre per cartucce da caccia esplose. Indagini in corso a 360° per comprendere la matrice dell’evento e individuare i responsabili.