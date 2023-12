Cestini dei rifiuti distrutti dai vandali a Licola Mare: «Lo fanno per noia»

Vandalizzati e distrutti i cestini di rifiuti nella zona di Licola Mare nel corso dell’ultima notte. “Sono gruppi di ragazzi e anche grandi di età che lo fanno per noia - ha dichiarato Umberto Mercurio, presidente di Licola Mare Pulito -. Hanno devastato i cestini dei rifiuti perché non sanno cosa fare. Oltre a disturbare la quiete pubblica si divertono a distruggere tutto quello che c’è in giro.

Una situazione che deve assolutamente finire. Ogni sera siamo vittime di questi gruppi di vandali”. Il tutto è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione e comunicato anche al comune di Pozzuoli.