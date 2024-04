Giugliano, rissa nel traffico a Licola: il branco picchia vigile fuori servizio

Scendono dalla macchina e iniziano a pestare un'agente della polizia municipale fino a lasciarlo stremato sull'asfalto. Nel branco anche ragazze. È accaduto domenica sulla Domiziana, a confine tra Giugliano e Pozzuoli. Il sole e le temperature calde spingono a scegliere il litorale di Licola come meta per aperitivi e passeggiate. Il flusso di auto e persone è ampio. Così si intensifica il traffico e gli automobilisti diventano nervosi. Ma stavolta troppo.

Un gruppo di giovani a bordo di una macchina in coda sulla SS7quater è sceso dalla loro macchina ferma nel traffico per aggredire, prima verbalmente e poi fisicamente, un agente della polizia municipale fuori servizio in auto con la propria famiglia. Calci, pugni e spinte hanno portato l'agente a cadere stremato e indifeso sull’asfalto. Ma l’ira non si è placata, il branco ha continuato a pestarlo, nonostante i tanti che sono accorsi per fermarli. La lite pare essere nata da un’infrazione del codice della strada dei ragazzi fatta notare dall’agente.

Gli automobilisti che hanno assistito alla scena hanno parlato di «violenza inaudita e immotivata».

Il video messo in rete da un automobilista non lascia dubbi ed è diventato virale.