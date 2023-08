La prima sentenza ad arrivare è quella sui social, dove i sette giovani arrestati per lo stupro sul lungomare del Foro Italico di Palermo, da giorni, vengono ricoperti di insulti, mentre le loro foto sono state diffuse con inviti all’azione. Minacce di morte e accuse vengono rivolte anche ai loro parenti ed è partito il passaparola per rendere pubblici gli indirizzi di casa e organizzare azioni punitive. Come è successo a Roma dopo l’omicidio della sedicenne Michelle Causo, quando gli amici della ragazzina hanno devastato l’appartamento in cui il giovane che l’ha uccisa viveva insieme alla madre, anche a Palermo c’è chi sembra avere deciso di farsi giustizia da solo.

Palermo, 7 ragazzi stuprano 19enne e poi vanno in rosticceria. Le minacce: «Ci ha denunciato? La prendo a testate». Lunedì gli interrogatori

IL TREND

La parola “stupro” è stata per 24 ore al primo posto nei trend di X (l’ex Twitter), e anche su TikTok e Instagram i post più condivisi e visualizzati sono quelli che contengono i nomi e i cognomi, insieme alle fotografie, degli aggressori. Gli stessi aggressori che, vantandosi dopo avere violentato in sette una diciannovenne, hanno diffuso via chat il video degli abusi, commentando con frasi agghiaccianti: «Eravamo cento cani sopra una gatta, una cosa così l’avevo vista solo nei video porno». Dopo avere lasciato la vittima riversa in terra, in lacrime e ferita, invece di chiamare un’ambulanza come lei aveva supplicato di fare, sono andati a fare uno spuntino in rosticceria. Adesso, mentre Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Cristian Barone, Christian Maronia, Samuele La Grassa e Elio Arnao sono finiti in carcere insieme a un minorenne, sui social è partito il processo parallelo a quello che si svolgerà in tribunale. Il cantante Ermal Meta scrive: «Lì in galera, se mai ci andrete, ad ognuno di voi “cani” auguro di finire sotto cento lupi». Tanti utenti si scagliano contro la madre di uno degli arrestati che nelle intercettazioni si riferiva alla vittima definendola «una poco di buono». Commenta una ragazza: «È tutto racchiuso in questa frase, tutto. Come fai a proteggere tuo figlio dopo che ha stuprato in massa?». Mentre i commenti più pesanti sono nelle pagine TikTok di alcuni indagati. C’è chi invoca la «pena di morte», chi scrive «da genitore farei giustizia con le mie mani», «ti lascerei una pallottola in mezzo agli occhi», «questo è il primo dei sette che fanno fuori». E chi minaccia: «Vi stiamo cercando per tutta Palermo, siete finiti».

IL GRUPPO TELEGRAM

All’orrore dello stupro, avvenuto lo scorso 7 luglio, si è aggiunto un altro orrore. «In un gruppo Telegram con più di 10mila membri si chiede se sia disponibile il video dello stupro di Palermo», denuncia un utente Instagram, pubblicando gli screenshot delle richieste: «Chi ha il video di Palermo? Scambio bene», scrive un ragazzo.

Ma dai social emergono anche altri dettagli. Il minorenne indagato, per esempio, un paio di mesi fa pubblicava su TikTok: «Quando scopri che a Singapore si può ammazzare per gelosia», scriveva, e sotto c’era l’immagine di lui sorridente insieme a un amico.

L’INCHIESTA

Intanto tre dei sette giovani arrestati verranno interrogati dal gip questa mattina. A inchiodare i componenti del branco, oltre alla denuncia della ragazza, ai referti dei medici dell’ospedale e al video girato da uno di loro e inviato via chat a diversi amici, ci sono anche le immagini di alcune telecamere di sorveglianza che hanno ripreso il tragitto del gruppo dalla Vucciria, nella zona della movida, fino al cantiere abbandonato del collettore fognario, dove si sarebbe consumato lo «stupro di massa». Ed è proprio questo il titolo del video girato da Angelo Flores: è stato lui a riprendere la violenza con il cellulare. Fondamentali anche le intercettazioni. Nel corso di una conversazione captata in caserma dai carabinieri, due dei ragazzi arrestati, Samuele La Grassa ed Elio Arnao, parlano della necessità di nascondere i telefoni, uno dei quali sarebbe stato «seppellito» sotto terra, forse perché conteneva altro materiale compromettente. «Poi me lo scrivi su Whatsapp dove lo hai messo», dice La Grassa. E l’altro risponde: «Cosa, il telefono? Neanche in una pianta è... era in un magazzino pure in un punto sotto terra. Lo sappiamo soltanto io e Francesco. Te l’ho detto, devi sempre avere qualcosa nascosta».

A Palermo, ancora sotto choc per la vicenda, i cittadini si sono mobilitati: sabato sera si è svolto un corteo per le stesse strade del centro storico percorse dalla vittima e dagli indagati tra l’indifferenza delle persone presenti. «Ho provato a chiedere aiuto - ha raccontato la ragazza ai carabinieri - Nessuno è venuto in soccorso». Alla manifestazione hanno partecipato in centinaia. È stata promossa tramite i social dall’associazione «Non una di meno».