Ambiente, inizia il viaggio lungo le coste della Campania di Ciccio Kayak

Francesco Tocco, famosissimo canoista, spera di essere imitato e che ognuno faccia la propria parte con ciò che ha a disposizione. Da trent’anni, Ciccio Kayak, si dedica a ripulire le coste ed i mari che attraversa con il suo kayak, in compagnia di tutti coloro che decidono di accompagnarlo in questa impresa.

Oggi inizia in Campania il suo eco–itinerario di sensibilizzazione. Partenza da Napoli, poi andrà alle isole del golfo, tappe successive a Procida, Ischia, Capri, Castellammare di Stabia, Amalfi, Salerno e gran finale il 24 luglio ad Agropoli. Wwf Napoli, Wwf Terre del Tirreno e Wwf Silentum sono pronti ad accogliere Ciccio Kayak per amplificare il messaggio di sensibilizzazione affinché anche in vacanza resti alta l'attenzione per il rispetto del mare. L’iniziativa è stata curata da Wwf Sicilia e Wwf Campania.

«Ringrazio il presidente del Wwf Napoli, Franco Marino, il presidente del Wwf Silentum, Piernazario Antelmi e il presidente del Wwf Terre del Tirreno, Claudio d’Esposito per l’accoglienza e il supporto logistico», ha detto Francesco Tocco mentre è in viaggio verso la Campania.

L'itinerartio di viaggio di Ciccio Kayak e Erika prevede per oggi la partenza da Palermo arrivo, al porto di Napoli per poi imbarcarsi per Procida. 2°e 3°giorno alle ore 11 periplo dell’isola di Procida e di Ischia. 4° giorno alle ore 7 del 19 luglio Ciccio Kayak inizierà la sua pagaiata in direzione sud passando da Napoli fino ad arrivare alla lega navale di Castellammare di Stabia effettuando la sosta con pernotto e campeggio nautico.

Si prosegue alle ore 7 del 20 luglio in direzione di Capri facendo la sosta con pernotto campeggio nautico. 7° giorno alle ore 6 (alle prime luci dell’alba) del 22 luglio, ultimato il periplo di Capri si parte in direzione di Amalfi. 8° giorno alle ore 7 del 23 luglio Francesco Tocco inizierà la sua pagaiata in direzione Salerno, effettuando tappa a Vietri sul Mare. Ultima tappa alle ore 7 del 24 luglio con Ciccio Kayak che inizia la sua pagaiata in direzione delle coste del Cilento terminando il suo tour Campano ad Agropoli.

L’arrivo nel porto della cittadina cilentana di Francesco Tocco, sarà particolarmente affascinante.

La tappa di Agropoli coinciderà con la festa patronale che si celebra proprio in quel giorno in onore della Madonna di Costantinopoli, protettrice dei pescatori, durante la quale si svolge una suggestiva processione in mare, con la statua che a bordo di un peschereccio apre la processione seguita dalle altre barche. Ad accogliere Ciccio Kayak oltre ai Volontari del Wwf Silentum anche gli amici dell’associazione Kayak di Agropoli i Trezeni.