Capri: Croce Azzurra di Padre Pio, il parroco don Pasquale Irolla nuovo presidente

Nuovo Presidente per l’associazione Croce Azzurra di Padre Pio, costituitasi a Capri nel dicembre del 2009, per volontà dell’allora parroco Don Carmine del Gaudio scomparso la scorsa estate che volle aggiungere al nome statutario il nome dell’ideatrice Marianna Ferraro.

Ieri mattina si è riunita l’assemblea per nominare il nuovo Presidente dell’associazione di volontariato che si occupano in particolare, senza fini di lucro, di operare nell’ambito sociale e solidarietà e prestare il servizio di trasporto da e per l’isola di Capri e ritorno sull’isola di persone ammalate, anziane, disabili o comunque afflitte da difficoltà di deambulazione in strutture ospedaliere e similari in terraferma, ma anche all’interno del territorio isolano. La Croce Azzurra dall’inizio della sua nascita si è fortemente radicata nella società caprese, grazie anche all’impegno profuso dai soci e dai volontari che non sono mai venuti meno a quei principi che erano stati ispirati dall’ideatrice Marianna Ferraro e dal parroco fondatore Don Carmine del Gaudio.

Dopo alcuni mesi di vacanza di presidenza, il consiglio ha deciso di nominare un sostituto e ieri mattina i soci ed i componenti del direttivo all’unanimità hanno stabili di affidare l’incarico di Presidente al nuovo parroco di Capri Don Pasquale Irolla, ritenendo fondamentale che l'Associazione continui ad essere guidata e custodita da una figura super partes.

Caratteristiche queste che sono state individuate nella figura del nuovo parroco che per oltre quindici anni è stato parroco di San Michele Arcangelo a Piano di Sorrento e Sacerdote dal 1997. Don Pasquale Irolla ha rivolto un pensiero di ringraziamento a Don Carmine, conoscendo l'utilità sociale e soprattutto le modalità con cui opera la Croce Azzurra ed ha accettato l'incarico non privo di responsabilità. Il direttivo ed i consiglieri tutti sono certi che la figura del nuovo parroco darà impulso alle loro attività ampliandole anche ad altri settori, che pure necessitano di cure ed attenzioni sia nell’ambito dei più giovani che agli anziani e di quegli isolani che frequentano la parrocchia.