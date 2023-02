Daspo per un tifoso del Giugliano dopo la gara con la Turris al Partenio di Avellino

Scatta il Daspo nei confronti di un tifoso del Giugliano per la partita disputata al Partenio-Lombardi di Avellino.

Il questore del capoluogo irpino, Maurizio Terrazzi, a seguito di atti di intemperanza di alcuni tifosi del Giugliano in Tribuna Montevergine dello stadio "Partenio Lombardi" nel corso della partita del campionato di serie C Giugliano - Turris, disputata la sera del 24 settembre 2022, ha emesso il provvedimento - per la durata di un anno - nei confronti di un tifoso del Giugliano di 44 anni.

Quest'ultimo è ritenuto autore dell'accensione e posizionamento di un fumogeno sugli spalti del settore.

Di qui, dunque, il Daspo.