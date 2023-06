Ercolano, rapina in ufficio postale: il bottino ammonta a circa 40mila euro

Una rapina è stata compiuta questa mattina intorno alle 9 ai danni di un ufficio postale in via Benedetto Cozzolino a Ercolano. Secondo quanto si apprende da prime informazioni, quattro persone avrebbero minacciato il personale presente nell'ufficio portando via circa 40mila euro custodite in un caveau. Sul posto agenti del Commissariato di Portici-Ercolano.