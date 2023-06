Estorsione al cantiere, condannati i boss di Marano

Estorsione al cantiere nel centro storico di Marano, condannati Antonio Orlando e Lorenzo Nuvoletta, rispettivamente capoclan e figlio di un defunto boss.

Il gip Marco Discepolo ha pronunciato, poco fa, la sentenza: 7 anni e 4 mesi per Orlando, meglio noto come Mazzolino, 6 anni e 4 mesi per Nuvoletta. Il pm Giuseppe Visone aveva richiesto una condanna a 12 anni per Orlando e a 10 anni per Nuvoletta.

La vicenda trae spunto da un'estorsione compiuta ai danni di un imprenditore di Giugliano, che qualche anno fa era intento a realizzare un fabbricato nella zona della chiesa del santo patrono di Marano.