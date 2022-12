La Funicolare di Capri, 130 anni ma non li dimostra: gli auguri nella storica sede dell'azienda in Piazzetta

Brindisi speciale in Funicolare nella storica sede dove la professoressa avv. Anna La Rana amministratore delegato della società che ha voluto riunire consiglieri, professionisti, impiegati e maestranze per un brindisi particolare che sigla oltre che le festività natalizie anche gli ultimi giorni di un anno particolare. Quasi un compleanno per l’impianto di trasporto pubblico, che collega Marina Grande e la Piazzetta di Capri, la cui storia inizio proprio nel 1892 ed il cin cin di quest’anno è legato a quella data che risale a ben 130 anni addietro.

La storia della Funicolare va tutt’uno con l’isola e segna lo sviluppo sociale e turistico di Capri poiché in quell’epoca era molto faticoso e disagevole raggiungere la Piazzetta da Marina Grande, infatti i mezzi di trasporto a quell’epoca erano i muli. Oggi nel terzo millennio, è stato detto ieri al brindisi dalla professoressa avv. Anna La Rana, si può ben dire che il vagoncino rosso è diventato tutt’uno con Capri e proprio per la sua particolarità oltre che al servizio essenziale di trasporto che effettua in meno di 5 minuti, riesce a decongestionare l’isola nei momenti di folla e grossi afflussi turistici.

Nell’arco di oltre un secolo l’azienda rappresenta un grosso volano per l’isola ed una struttura essenziale per la mobilità interna, tutto questo ha voluto sottolineare con il saluto ai dipendenti la professoressa avv. Anna La Rana nel ruolo l’amministratrice delegata dando gli auguri a tutto il personale al termine di un anno difficile ed un lungo periodo di crisi dovuta alla pandemia che l’isola però è riuscita a fronteggiare e superare anche grazie all’impegno ed all’attaccamento che i lavoratori, consulenti e tecnici a tutti i livelli hanno saputo dimostrare alla loro Funicolare, che è riuscita nonostante il cambiamento negli anni a rimanere un punto saldo nelle strutture del trasporto pubblico dell’isola.