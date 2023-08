Furti di scooter nei condomini nella penisola sorrentina: ladro arrestato a Casalnuovo

Arrestato a Casalnuovo di Napoli: sarebbe l'autore di due furti di scooter avvenuti a Piano di Sorrento a cavallo tra il 2021 e il 2022.

Ad eseguire il provvedimento, emesso dal tribunale di Torre Annunziata, sono stati i carabinieri della compagnia di Sorrento: l'accusa è di furto aggravato in concorso. Gli inquirenti, partendo dal furto di due motoveicoli di grosso valore economico avvenuti il 9 novembre 2021 e il 21 gennaio 2022, hanno appurato che il trentaduenne si sarebbe in entrambe le occasioni introdotto all'interno dei cortili condominiali per poi portare via gli scooter forzando i sistemi di chiusura. In particolare, la comparazione delle immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza della zona, avrebbe permesso ai militari dell'Arma di ricostruire l'intera vicenda, arrivando all'identificazione di uno degli autori, mentre viene ricercato il complice che avrebbe agito con lui. L'uomo è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale.