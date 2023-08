Pozzuoli, ladro incastrato dalle telecamere e arrestato ad Assisi

Una prima volta è stato «beccato grazie a delle telecamere presenti nell'abitazione». È da lì che la vittima, mentre era fuori casa, ha visto che un uomo si era introdotto nell'appartamento attraverso l'infrazione dell'infisso del balcone. Una seconda, volta, invece, la vittima si è imbattuta nel ladro una volta entrata in casa. Lo aveva sorpreso nel corridoio e lui era subito scappato.

In entrambi i casi si trattava di Ciro Ciotola che oggi è finito ai domiciliari. Sono stati gli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi ad eseguire l'ordinanza a suo carico per due furti in abitazione messi in atto il 7 marzo ed il 25 marzo scorsi. È nell'ultimo episodio, a Pozzuoli, che le analisi delle immagini della telecamera interna dell'appartamento hanno consentito di identificare Ciotola. Una foto, invece, ha permesso alla vittima dell'altro colpo di riconoscere l'uomo che aveva visto nel corridoio della sua casa. Ciotola è stato rintracciato presso il suo domicilio ad Assisi, presso una comunità terapeutica, e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dove gli sarà successivamente applicato il braccialetto elettronico.