Napoli, furto alla Sanità: arrestato 42enne

Nello scorso pomeriggio, a seguito della segnalazione, gli agenti di polizia sono intervenuti per un furto perpetrato ai danni di una turista americana. I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite nell’immediatezza alla Centale Operativa, hanno intercettato l’uomo che poco prima a bordo di un motociclo aveva strappato una collanina d’oro che la signora statunitense aveva al collo.

Il ladro, intercettato mentre camminava in via Sanità altezza Lammatari, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato dagli agenti che lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri e della refurtiva ben occultata. Dalle attività di seguito esperite e grazie alla collaborazione dei Falchi della Squadra Mobile, è emerso che l’uomo, onde eludere le investigazioni a suo carico, aveva occultato il motoveicolo, utilizzato per compiere il fatto, all’interno di un garage in via San Vincenzo alla Sanità.

Pertanto, il 42enne, con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per furto con strappo, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Napoli e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e guida con patente sospesa. Al termine delle incombenze, i poliziotti hanno restituito il monile alla turista che, dopo averli ringraziati, ha ripreso il suo tour italiano.