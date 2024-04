“Vivere bene, insieme e non da soli” è il titolo che l’Ordine degli Assistenti Sociali ha scelto per l'evento celebrativo della Giornata Mondiale del Servizio Sociale, il cui tema di quest’anno è “Buen Vivir: Un futuro comune per un cambiamento trasformativo”, che si terrà il 23 aprile 2024 a Pompei, nella la Sala Trapani del Pontificio Santuario della Beata Maria Vergine del Santo Rosario, dalle 9 alle 14.

APPROFONDIMENTI Blitz contro i parcheggiatori abusivi a Chiaia Rissa a Napoli, ragazzo interviene per sedare lite e viene ferito con un cavatappi Controlli al Vomero: fermato15enne con un coltello

La giornata inizierà con i saluti istituzionali del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, dell'Arcivescovo di Pompei, Tommaso Caputo, del sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, del sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, dell'assessore regionale alla Scuola, Politiche Sociali e Giovanili, Lucia Fortini, e del direttore generale Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo.

A dare il via ai lavori gli interventi di Gilda Panico, presidente del Consiglio regionale dell'Ordine degli Assistenti sociali della Campania, e di Rosina Barbara, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine. A seguire la lectio magistralis di Silvia Fargion, docente dell'Università di Trento.