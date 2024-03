Campania, torna la «Giornata Mondiale del Servizio Sociale»

La «Giornata Mondiale del Servizio Sociale», è diventata un momento centrale per l'ordine degli assistenti sociali della Campania per programmare i futuri impegni istituzionali e per l’inaugurazione della pagina Facebook del CROAS Campania.

Il tema della «Giornata Mondiale del Servizio Sociale» 2024 sarà «Vivere bene, insieme e non da soli. In Campania, in Italia, in Europa, nel Mondo»,affrontato e sviluppato nel corso dell’evento formativo organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Assustenti Sociali della Campania (CROAS) che si terrà il 23 aprile 2024 nella Sala Trapani del Pontificio Santuario della Beata Maria Vergine del Santo Rosario di Pompei. Per l'evento ci saranno delle apposite comunicazioni per pronotarsi.

«Il Buen Vivir - si legge in una nota diffusa dal CROAS Campania, presieduto da Gilda Panico - è un principio filosofico che nasce nei paesi neo latini e che considera l’essere umano come parte di un ambiente naturale, culturale e sociale.

I suoi obiettivi sono la soddisfazione dei bisogni per il raggiungimento di una qualità di vita ed una morte dignitosa, il prosperare in un mondo sano, in pace e armonia con la natura e nel rispetto della cultura umana».



«Il Servizio Sociale Professionale - prosegue la nota - è chiamato a riconoscere che il cambiamento sostanziale è legato alle azioni promosse da movimenti di massa.

Pertanto è opportuno che gli assistenti sociali di tutto il mondo condividano proposte di cambiamento

trasformativo; tutto questo richiede la necessità di concentrarsi su ciò che unisce la professione degli assustenti sociali allo sviluppo sociale rispetto a ciò che crea divisioni, riconoscendo e accogliendo le differenze e concordando progetti per un futuro migliore».

Conclude la nota firmata da Gilda Panico:«Il raggiungimento di un futuro sostenibile dal punto di vista civile, sociale, culturale, delle professioni è un pretenzioso obiettivo che il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania, intende promuovere, con il supporto della comunità professionale campana tutta e di tutte le reti istituzionali».