Il direttore generale dell’Azienda Speciale Sele Inclusione, Antonio Nuzzolo, ha avviato la procedura di stabilizzazione del personale del Piano di Zona S3, Eboli capofila, per dieci assistenti sociali, un sociologo e un funzionario economico contabile.

Verranno, in questa prima fase, assunti a tempo indeterminato coloro che hanno maturato i tre anni di servizio al 31 dicembre 2022 in base alla legge Madia, attraverso un procedimento di stabilizzazione diretta che è possibile fino al 31 dicembre 2023. Per candidarsi sarà necessario essere in servizio o essere stato in servizio, anche per un solo giorno, successivamente al 28 agosto con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’Ambito Territoriale Sociale S3 ex S5 oppure, presso uno dei comuni associati; essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte maturate nei profili professionali indicati, con procedure concorsuali ordinarie anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse dall’Ambito S3; aver maturato entro il 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell’Ambito Territoriale S3 o in uno dei Comuni associati, almeno tre anni di servizio anche non continuativi, negli otto anni precedenti le scadenze previste dal D.Lgs. 75/2017, così come previsto dalla Circolare n. 3/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

«Stiamo tenendo fede alla tabella di marcia che abbiamo stabilito - ha dichiarato il presidente di Assi, Donato Guercio - così come avevamo annunciato e concordato anche con i sindacati e i comuni afferenti all’ambito. Devo ringraziare il direttore Antonio Nuzzolo per l’ottimo lavoro che sta svolgendo. Il cambio di passo è in corso. Ben presto l’azienda supererà le mancanze del passato».

La candidatura deve pervenire entro e non oltre il 27/12/2023 esclusivamente tramite il portale unico di reclutamento InPa della funzione pubblica all’indirizzo www.inpa.gov.it