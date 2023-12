Giugliano in Campania, minaccia due ragazzini con un coltello: denunciato 68enne

A Giugliano in Campania i Carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di arma un 68enne incensurato.

E’ pomeriggio e i militari stanno percorrendo via I° Maggio quando vedono due ragazzini che chiedono aiuto. I due hanno 11 e 12 anni, sono sulle loro bici e sono molto spaventati. Riportata la calma i carabinieri ascoltano i due minorenni e ricostruiscono cosa fosse accaduto poco prima.

I ragazzini stanno andando in bici all’interno della villa comunale e uno dei due urta accidentalmente un anziano.

Le scuse non servono per quell’uomo che dalla tasca prende un coltello. «Andate via o vi ammazzo!» le parole che l’anziano avrebbe proferito ai due ragazzini che, risaliti in sella, sono fuggiti a gambe levate.

I Carabinieri – ricevuta la descrizione dell’anziano – entrano in villa e trovano il 68enne che viene perquisito. Nella tasca del giubbotto nero un coltello a serramanico lungo complessivamente 15 centimetri che viene sequestrato. Il 68enne è stato denunciato e a nulla è valsa la giustificazione che «al giorno d’oggi i ragazzini sono maleducati».