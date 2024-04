Il liceo De Carlo di Giugliano chiude fino a data da destinarsi per “inagibilità dei bagni”. È questa la decisione presa in extremis dalla dirigente scolastica Carmela Mugione. Ieri la preside ha firmato la circolare con cui chiude il liceo scientifico e linguistico da oggi. «Vista l’attuale condizione igienico-sanitaria dei bagni dell’istituto che allo stato risultano non utilizzabili a causa di problematiche strutturali - si legge nella nota - e tenuto conto dei continui solleciti trasmessi a Città Metropolitana di Napoli - trattandosi di una problematica che si protrae da lungo tempo - ad oggi non riscontrati le attività didattiche sono sospese». La dirigente prosegue poi auspicando «interventi tempestivi e risolutivi da parte di Città metropolitana (dato che la struttura è di sua competenza, ndr) al fine di non ledere il diritto allo studio degli studenti soprattutto in questa delicata fase dell’anno scolastico».

Il problema relativo ai bagni dell’istituto di via Marchesella persiste ormai da qualche mese e, nonostante Mugione riporti di aver segnalato numerose volte alla ex Provincia il guasto, ancora non c’è stata risoluzione. Seppur sono alcuni e non tutti i wc ostruiti, ospitando il liceo ben 1.800 studenti, non è possibile, secondo la dirigente, tenere aperto l’istituto. Un disagio notevole per gli studenti che si trovano verso la fine dell’anno scolastico. Un atto obbligato quello della dirigente vista l’entità del problema e dunque, a sua detta, l’inadempienza di Città metropolitana.

La condotta ostruita era stata segnalata anche a gennaio quando si registrarono infiltrazioni in alcune aule e si richiese l’intervento dei tecnici dell’ente di piazza Matteotti. «Sono stati fatti tempo fa interventi di spurgo ma ora non bastano più - spiega Mugione - Hanno effettuato alcuni sopralluoghi ma il problema non è risolto. Ora chiedo solo la collaborazione e la comprensione dei genitori. Se da Città metropolitana intervengono a stretto giro, i lavori non dovrebbero richiedere molti giorni». A dicembre, sempre al liceo De Carlo, crollò la controsoffitta dell’aula magna. In quella occasione, solo per fatalità non si registrarono feriti ma questi sono tutti segnali della necessità di interventi di manutenzione al liceo scientifico-linguistico come in molti altri istituti della città. Basti ricordare la triste vicenda dell'istituto Marconi.