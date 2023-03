Caivano, due ladri d'auto inseguiti e presi dai vigili urbani

Inseguimento per le strade di Caivano. Sembrava un lunedì come tanti altri, quando corso Umberto è diventato scenario di una folle corsa. La polizia locale era impegnata in un servizio di pattugliamento in abiti civili e ha intercettato una Fiat Punto, segnalata perché rubata.

Ne è scaturito un inseguimento fino a via Campiglione, nei pressi del Santuario. Sono stati bloccati due giovani di 14 e 28 anni, residenti al campo rom, che sono stati denunciati con l’accusa di ricettazione e resistenza.

All’intervento di oggi faranno seguito una serie di operazioni di controllo a tappeto, in particolare nella zona del campo nomadi. In contemporanea, proseguiranno i servizi di appostamento, tesi alla prevenzione e alla repressione dei furti.