Lotto, doppietta in Campania: centrate vincite per 37.750 euro

La Campania torna a festeggiare grazie al Lotto: nel concorso del 26 novembre, come riporta Agipronews, è arrivata una doppietta del valore di 37.750 euro.

La prima vincita ha premiato un giocatore di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, con una vincita pari a 23.750 euro mentre la seconda è arrivata a Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta, dove un giocatore è riuscito a portare a casa un premio pari a 14 mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni di euro, per un totale di 965 milioni da inizio anno.