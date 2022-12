Marano, nel bene abusivo dei palazzinari dei Polverino sorgerà una scuola

Illegalità e abusivismo lasceranno spazio a una scuola. Il nuovo istituto comprensivo sarà realizzato dal Comune di Marano nel complesso residenziale del Galeota, sorto nel 2004 ad opera dei palazzinari ritenuti contigui al clan Polverino. Una vicenda al centro anche di un processo che si celebra presso il tribunale Napoli nord e che vede imputati, tra gli altri, l'ex sindaco Mauro Bertini e l'imprenditore edile Angelo Simeoli. La Masseria Galeota, dunque, sarà liberata e destinata a finalità sociali e di pubblica utilità.

La commissione straordinaria oggi al governo ha infatti approvato una delibera, la n. 90/2022 , per dare una nuova vita alla Masseria. L’Istituto comprensivo “San Rocco”, che ad oggi si trova in una sede con numerose anomalie, sarà trasferito ed è pronto un investimento di un milione e duecentomila euro per trasformare gli antichi edifici