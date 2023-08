Marano, nuovo scempio ambientale nell'ultimo polmone verde della città: scarti tessili nell'alveo naturale

Il mega sversamento di materiale tessile nel cuore della selva di Marano, in via Cupa del cane, a un tiro di schioppo dall'ex discarica di Chiaiano.

Chi inquina ha agito nuovamente di notte, nell'area - ultimo polmone verde della città - non coperta da sistemi di videosorveglianza comunale.

E' l'ennesimo scempio ambientale che si perpetra in zona. Almeno una ventina i bustoni sversati nell'alveo che raccoglie le acque piovane.

La zona è da anni "meta" ambita per inquinatori di ogni genere. I residenti sollecitano da tempo le autorità preposte affinché si potenzino i controlli e si proceda con l'installazione delle telecamere. In via Cupa del cane si sversa ormai di tutto, anche rifiuti solidi urbani che deturpano un patrimonio boschivo (in zona ci sono anche molte cave di tufo) di straordinaria bellezza.