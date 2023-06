Marano, operaio folgorato dai cavi corrente elettrici

Momenti di terrore a Marano. In via Fava, un operaio di una ditta che si occupa di pulizia di canne fumarie è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale.

L'uomo è stato parzialmente folgorato da alcuni cavi elettrici.

Sul posto, nel frattempo, erano giunti vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale per un incendio divampato, quasi in contemporanea, in una villetta praticamente attigua al luogo dove era in servizio l'operaio.

Da quanto si apprende, pare vi sia un nesso tra le due vicende. Il ferito è stato trasportato in ospedale dal personale del 118. Indagini in corso.