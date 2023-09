Mugnano, tenta il suicidio in auto: salvato dai passanti

Salvato dai passanti mentre tenta di togliersi la vita all'interno della sua autovettura. Il gesto di autolesionismo si è consumato stamani, nel centro cittadino di Mugnano.

L'uomo si era appartato con la propria autovettura e con una corda, allacciata al poggiatesta del veicolo, era in procinto di togliersi la vita. I residenti della zona lo hanno notato e sono intervenuti immediatamente.

Hanno aperto la portiera e sono riusciti a far destitere il 40enne. Sul posto sono poi giunti gli operatori del 118 e i carabinieri della locale tenenza.

L'uomo - che non ha patologie gravi e ha due figli - è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.