Maltempo: stop agli aliscafi per le isole del Golfo di Napoli

Il previsto peggioramento delle condizioni meteo comincia a far sentire i suoi effetti sulle isole del golfo

di Napoli, a partire dalla regolarità dei collegamenti marittimi.

Da metà giornata sono state progressivamente sospese le corse degli aliscafi per le isole di Ischia e Procida che restano dunque collegate attualmente con le navi traghetto in partenza e in arrivo ai porti di Napoli

e Pozzuoli.

L'allerta meteo di livello arancione prevista a partire dalle 21 ha poi indotto il sindaco di Casamicciola

ad emettere un'ordinanza con cui si dispone la chiusura del cimitero, del campo sportivo e del parco giochi e si sospendono tutte le attività per l'esecuzione di lavori di ingegneria e appalti pubblici e privati, trasporti compresi, fino alle 21 di domani.