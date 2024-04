Procida, musica ad alto volume e risse: chiuso bar per 5 giorni

Il Questore di Napoli, su proposta della Stazione Carabinieri di Procida ha disposto la sospensione per 5 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar di Procida.

In particolare, nella notte dello scorso 14 gennaio, i militari erano intervenuti presso l’esercizio commerciale a seguito di una segnalazione per disturbo alla quiete pubblica, difatti, gli stessi, giunti sul posto, avevano constatato la presenza di musica ad alto volume e, come già avvenuto in precedenti occasioni, l’Amministratore Unico dell’attività era stato sanzionato amministrativamente.

Inoltre, nel 2018 e nel 2022, si erano verificate due violenti risse tra gruppi di ragazzi, una delle quali aveva coinvolto anche il proprietario dell’esercizio in questione, durante le quali erano state utilizzate spranghe, bottiglie, sedie ed ulteriori oggetti.

Ancora, nell’agosto del 2022, i Carabinieri della Stazione di Procida e i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Napoli avevano riscontrato la presenza di un lavoratore non in regola e pertanto, il proprietario, era stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e altresì, sanzionato per ulteriori illeciti amministrativi.

Anche nel luglio e nel settembre del 2015 il proprietario del locale era stato denunciato per inosservanza dell’Ordinanza del Sindaco di Procida.

Il provvedimento, eseguito stamattina, è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.