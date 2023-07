È stata tutta caprese la festa di compleanno, l'altra sera, di Peppino di Capri, illuminata da mille luci che si irradiavano dalla piazzetta e dai tornanti che portano alla sua villa sulla cima di monte Castiglione con una vista che spazia a 360 gradi tra la piazzetta al centro, il Golfo di Napoli, e dall'altro lato la piazzetta dei pittori con la baia sottostante di Marina Piccola. Come ogni anno, anche l'ottantaquattesimo compleanno dello chansonnier è stato celebrato con una ricevimento «homande». Ogni piatto era stato preparato da Costanza, l'apprezzata cuoca di casa, che conosce i segreti della cucina caprese e i gusti di Peppino e dei suoi ospiti.

Verso le 22 ai bordi della piscina illuminata, «cominciava la festa» con gli amici di sempre, e numerosi invitati under 40, amici dei figli Edoardo e Dario che sono stati, insieme a Carola la sorella più giovane di Peppino, e Mousse la moglie ginevrina di Dario, i registi occulti della serata marchiata naturalmente da un concertino privato. Di Capri si è seduto al pianoforte ed ha voluto accanto, per un duo improvvisato, l'amico Paolo Fiorillo, imprenditore con un passato da aspirante musicista, con cui ha diviso quella «Capri song» scritta dai due con Mogol. E poi via con «Luna caprese», «Malatia», «Alleria», «E mo' e mo'», «Il sognatore». Per finire, prima di spegnere le 84 candeline rigorosamente rosse, «Champagne», per il brindisi finale.