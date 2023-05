Piano di Sorrento, si finge carabiniere e porta via denaro e gioielli a nonna di 88 anni

A Piano di Sorrento un carabiniere, fuori servizio, della stazione di Vico Equense, ha notato un uomo, che usciva da un parco residenziale, mentre parlavana contemporaneamente con due telefoni cellulari. Insospettivo, il carabiniere l'ha seguito ed ha contatta i colleghi della locale stazione.

Poco dopo i militari arrivati sul posto, hanno perquisito l'uomo, Dario Manfredi, un 36enne di Marano e l'hanno trovato in possesso di 150 euro in contanti e diversi gioielli. L'uomo però, quando gli è stato chiesto, non è stato in grando di giustificare la loro provenienza.

A questo punto i carabinieri hanno iniziato a citofonare alle diverse abitazioni fino a quando una signora, una donna di 88 anni, ha affermato di aver appena ceduto tutto ciò di cui era in possesso a un “carabiniere” dato che «suo nipote doveva essere liberato». A questo punti i militari si sono resi conto che si trattasse di una truffa e i soldi in contanti, i monili in oro e tutti i gioielli sono stati restituiti alla signora.